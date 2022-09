Jetzt für den Lieblingsverein die Stimme abgeben!

Ein weiterer Kandidat ist die Soccer Girl Academy Kärnten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat Mädchen-Fußball in Kärnten auf hohem Niveau zu betreiben. Die Mitglieder würden sich über Trainingszubehör zur Steigerung der Trainingsqualität freuen. „Ich würde gerne, wenn wir einen Preis gewinnen sollten, meine ehrenamtlichen Nachwuchstrainer mit geeigneter Rad- und Trainingsbekleidung ausstatten!“, schreibt uns wiederum der Radclub Feld am See, bei dem es ebenso sportlich zugeht. Der Sozialverein ALSOLE in Hermagor würde seinen Gewinn in die Anschaffung eines neuen ALSOLE-Mobils investieren, das dann wieder der Bevölkerung der Gemeinde Dellach und Kirchbach zur Verfügung stehen würde.