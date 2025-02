Herzensmensch wurde langersehnter Wunsch erfüllt

Es kribbelt in den Händen

Nach und nach werden temporeiche Nummern aufgespielt und plötzlich ruft Offner: „Normalerweise fangen die Leute an zu hupfn und zu tanzen!“ Das ist in so einem Tonstudio nicht der Fall – herrscht doch „Absolute Ruhe“, wobei es in den Händen kribbelt, bei dem Enthusiasmus, mit dem Offner auf seinem Instrument spielt. Manche Passagen werden wiederholt, wobei bei Offner fast jede Nummer eine Punktlandung ist.