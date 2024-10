Herzensvereine: Platz 1 geht an diese Lebensretter

Ein junger Urlauber verdankt sein Leben der Wasserrettung Klopein: „Im Sommer geriet der Schwimmer in Not und drohte unterzugehen“, wie Einsatzstellenleiter Kurt Smolle schildert. Sein Team zögerte keine Sekunde und konnte den jungen Mann ans Ufer bringen: „Auf so ein Team kann man nur stolz sein!“