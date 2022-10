Stimme abgeben: Das sind Kärntens Vereine mit Herz

Radclub Feld am See

Sportlich geht es beim ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See zu. Bereits kurz nach der Gründung im Oktober 1998 wurde der Verein in den Österreichischen Radsportverband und den Landesradsportverband aufgenommen. Der Verein hat derzeit 165 Mitglieder, die in verschiedenen Sektionen tätig sind. Das reicht von der Hobbysektion, in der ganzjährig sportliche Aktivitäten angeboten werden, über das Radteam U23/Elite, das an Straßenrennen teilnimmt, sowie das Junioren Radrennteam bis hin zum Minibikerteam U5 - U15 mit eigenem Fahrradkindergarten ab 3 Jahren. Ein besonderes Anliegen für den Obmann des Vereins, Norbert Unterköfler, ist die Anschaffung von geeigneter Rad- und Trainingsbekleidung für die ehrenamtlichen Nachwuchstrainer.