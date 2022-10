Neue DM-Zentrale: Hier gibt es keine fixen Büros

Ein Proberaum für Musiker, Yoga-Entspannungssäle, sechs Cafés und ein Friseurstudio. Es klingt wie die Auflistung in einem Reiseprospekt für Luxus-Hotels – doch all diese Dinge befinden sich in der neuen Zentrale der Drogeriemarktkette DM in Wals-Himmelreich. Offiziell heißt das neue DM-Reich „Dialogicum“. Diesen Namen haben die Verantwortlichen mit einem Schweizer Philosophen kreiert. „Es soll ein Ort des Dialogs und der Begegnung sein – weit mehr als eine Zentrale“, sagt Geschäftsführer Thomas Köck.