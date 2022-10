Alaba: „Titel hat sehr, sehr großen Stellenwert!“

Für den Abwehrchef von Real Madrid und langjährigen Titelhamster mit Bayern München ist es die nächste Auszeichnung in einer langen Liste an Erfolgen. Dreimal Sportler des Jahres, achtmal Fußballer des Jahres in Österreich, drei Triumphe in der Champions League, zehn Meistertitel mit den Bayern und einer mit Real - genug hat er aber noch lange nicht. „Im Sport geht es darum, nie aufzuhören und immer gierig nach Erfolgen zu sein. Danach strebe ich jeden Tag und so arbeite ich“, erklärte er.