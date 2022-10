CL-Sieger David Alaba ist der Sportler des Jahres!

Ausgebildet wurde er in der Frank-Stronach-Akademie in Hollabrunn, 2008 wechselte er von der Wiener Austria nach München. Mit Talent, Trainingsfleiß, Spielintelligenz und Wiener Schmäh fasste er schnell Fuß in der bayrischen Hauptstadt, im Februar 2010 wurde er mit 17 Jahren, acht Monaten und zehn Tagen zum damals jüngsten Spieler des FC Bayern in der Bundesliga-Historie. Es ging steil bergauf, nach einem halben Leihjahr in Hoffenheim war er ab der Saison 2011/12 nicht mehr aus der Stammelf der Bayern wegzudenken - egal ob unter Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac oder Hansi Flick. Auch unabhängig von seiner Position, die ihn vom Mittelfeld über die linke Außenverteidiger-Position in die Zentrale der Defensive führte.