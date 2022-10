Red Bull Salzburg gewinnt Wahl zum Team des Jahres

Wie in den Stadien der heimischen Bundesliga dominiert auch bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres seit Jahr und Tag ein Team - nämlich jenes von Red Bull Salzburg! Zum 5. Mal in Folge und zum insgesamt 6. Mal darf man sich in der Mozartstadt über diese prestigeträchtige Ehrung freuen, Fußball-Meister Österreichs wurden sie im heurigen Sommer bekanntermaßen bereits zum 10. Mal hintereinander ...