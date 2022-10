Johannes Strolz ist der „Aufsteiger des Jahres“!

Der Salzburger Mladenovic gewann bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lima Gold, Silber und Bronze sowie bei den Junioren-Europameisterschaften in Bukarest Silber. Seine nähere Landsfrau Dengg holte jeweils Silber bei Jugend-Olympia in Banská Bystrica und den Junioren-Europameisterschaften in Prag sowie Oblasser die U16-EM-Titel in Graz im Lead und Bouldern. Dritte wurde bei den Mädchen Skifahrerin Victoria Olivier, bei den Burschen landeten Tennis-Spieler Joel Schwärzler und Ski-Freestyler Matej Svancer auf den weiteren Plätzen. Die Preise wurden im Vorfeld der Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle übergeben.