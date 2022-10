Olympionikin Anna Gasser ist Sportlerin des Jahres

„Es gibt so viele, die es sich auch verdient hätten“, dachte Gasser in der Stunde des Triumphs auch an erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler ohne die nach Niki Lauda benannte Trophäe NIKI. „Ich muss an meine Snowboard-Kollegen denken, die auch beide eine Goldmedaille gewonnen haben (Benjamin Karl, Alessandro Hämmerle, Anm.) und an so viele andere Sportler auch.“ Und Gasser würdigte auch ihre direkte Konkurrenz: „Wäre Sara bei Olympia gewesen und hätte gewonnen, hätte sie das nachhause mitgenommen. Auch Sofia in einer Sportart, die nicht oft in den Medien ist. Es hat sich wirklich jeder verdient.“