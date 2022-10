Polleres und Borchashvili in Top-8-Setzung

Österreichs größte Hoffnungen bei der am Donnerstag in Taschkent beginnenden Judo-WM sind schon vor der Auslosung positiv überrascht worden! Da der internationale Verband IJF die Rankings vom Juli für die Setzung heranzog, rutschten Österreichs Olympia-Medaillengewinner Michaela Polleres und Shamil Borchashvili um ein paar Plätze nach vorne in die Reihe der als Top-8 gesetzten Athleten.