Frisch gekocht im Kindergarten in Parndorf

Mehr Kinder in Nachmittagsbetreuung

„Die Anzahl der Kinder, die in die Nachmittagsbetreuung gehen, ist immens angestiegen, als der Kindergarten gratis geworden ist“, weiß Bürgermeister Wolfgang Kovacs. Dementsprechend wurde auch der Platz in den Speisesälen und den Küchen knapp. Zumindest in der Kalmann-Gasse hat man jetzt die Küche vergrößert, Geräte wegen der höheren Kapazität auf Industriegeräte umgestellt. Der Speisesaal soll demnächst folgen. Allein in die Küchenerweiterung wurden 68.000 Euro investiert.