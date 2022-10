Schulbus-Lenkerin übersieht einen E-Biker

Eine 56-jährige Schulbusfahrerin aus Ranshofen lenkte am Mittwoch gegen 16 Uhr einen Kleinbus auf der Gemeindestraße Bauerding von der B148 kommend in Fahrtrichtung Ortszentrum Weng/I. Zur selben Zeit war ein 35-jähriger E-Biker aus St. Peter am Hart in Fahrtrichtung Mankham unterwegs.