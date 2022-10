Am Urfahranermarkt in das neue Semester feiern

„Endlich wieder Bierzelt nach der Pandemie“, sagt ein Student der JKU und „Ich finde es sehr cool, dass das Semester-Opening auf den Urfahranermarkt verlegt wurde“, eine Studentin der FH Steyr. Studierende aus ganz Oberösterreich besuchten am Mittwoch die Party im Festzelt. Ab 22 Uhr ging es mit dem Feiern so richtig los, denn da stand das oberösterreichische DJ-Duo Coverrun hinter den Turntables und heizte der Menge richtig ein. Was die Party zum Start in das neue Studienjahr so besonders machte? Nicht nur Studierende einer Uni waren willkommen!