Klimawandel bringt neue Spinnenarten nach Kärnten

Die Nosferatu-Spinne kann mittlerweile in ganz Österreich nachgewiesen werden. Seit Jahren fühlt sich diese Spinne – oft unbemerkt – in unseren Wohnungen wohl, denn sie hat es gern warm. Sie ist nachtaktiv und schlummert bei Tag hinter Schränken oder in Spalten, denn sie baut keine Netze, um ihre Beute zu fangen, sondern verfolgt sie. „Sie wirkt mit ihrer Spannweite von bis zu acht Zentimetern zwar imposant, ist aber für Menschen harmlos. Zudem beißt sie nur, wenn sie gereizt wird, und das würde sich dann ungefähr so wie ein leichter Wespenstich anfühlen.“