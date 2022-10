Kate trotzte im gelben Kleid Herbstwetter

Kate im herbstlichen Look in Surrey

Dementsprechend gut gelaunt war Kate auch am Mittwochnachmittag bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt der britischen Grafschaft Surrey. Bei ihrem Besuch in der Babystation des Royal Surrey County Hospital wollte Kate sich mit Mitarbeitern sowie dem sogenannten Jasmine Team, das Müttern, die vor und nach der Geburt mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, unter die Arme greift, treffen.