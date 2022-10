Cotillard & Co. schneiden aus Solidarität Haare ab

„Sie starb, weil sie ein paar Haarsträhnen sehen ließ“

In Zwischentexten wird die Geschichte der 22-jährigen Mahsa Amini erzählt, die am 13. September in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden war und drei Tage später starb. „Ihr wurde lediglich vorgeworfen, das Kopftuch nicht korrekt getragen zu haben“, heißt es in dem Video. „Sie starb, weil sie ein paar Haarsträhnen sehen ließ.“