Neue Jolie-Vorwürfe: Pitt „hat ein Kind gewürgt“

FBI-Akten gaben Aufschluss über Pitt-Ausraster

Laut Jolie sei Pitt am 14. September 2016 bereits „wütend“ in den Privatjet gestiegen, der das Promi-Paar und ihre sechs Kinder von Nizza nach Los Angeles chauffierte. Laut Jolie habe ihr damaliger Ehemann an Bord getrunken und sie dann zum Bordklo mitgeschleppt. Laut Bericht beschreibt Jolie, dass Pitt „mich am Kopf gepackt und mich geschüttelt hat, weil wir uns über eines unserer Kinder gestritten haben“. Danach habe Pitt viermal mit der Faust gegen die Decke des Flugzeuges geschlagen und „Du zerstörst diese Familie“ gebrüllt. Daraufhin haben die Kids gefragt, ob ihre Mutter okay sei. Worauf ihr Vater geantwortet habe: „Nein, sie ist nicht ok, sie ruiniert die Familie. Sie ist verrückt!“