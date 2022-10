Terminkollision sorgt für Kopfschütteln

Durchhaltevermögen ist gefragt, doch konstante Arbeit wird belohnt. Salzburg lieferte dafür das beste Beispiel. Jahrelang scheiterte Österreichs Serienmeister auf dem Weg in die Gruppenphase der Königsliga, musste schallende Ohrfeigen wie das peinliche Aus gegen Düdelingen 2012 verkraften. Inzwischen ist das Team Stammgast in der Champions League, die Fans freuen sich über die vierte Teilnahme in Serie.