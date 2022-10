„Salzburg wird uns jetzt sicher ernst nehmen“

„Es werden zwei große Duelle, sicher auf Augenhöhe. Jetzt können wir ein Zeichen setzen.“ So selbstbewusst klang Robert Ljubicic vor einem Gastspiel in Salzburg noch nie. Bislang reiste er - mit St. Pölten und Rapid - auch stets mit leeren Händen wieder ab. Das will er am Mittwoch ändern. Und die Kroaten strotzen vor Selbstvertrauen, auch Ljubicic: „Es läuft für mich noch besser als erwartet“, erzählt der 23-Jährige nach seinen ersten Monaten bei Kroatiens Serienmeister. Dinamo führt mit zehn Siegen und einem Remis bereits jetzt mit elf Punkten Vorsprung auf Hajduk Split die Liga an. Und in der Königsklasse ist man nach der harten Quali über drei Runden mittendrin statt nur dabei. Dank Ljubicic.