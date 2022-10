Jaissle hofft heute auf den „Haaland-Effekt“

Toptalente geben sich in Salzburg Jahr für Jahr die Klinke in die Hand. Während sich die einen verabschieden, übernehmen die anderen. Für Nachschub war stets gesorgt, vor allem in den Angriffsreihen des Meisters. Von Jonatan Soriano und Munas Dabbur über Patson Daka bis hin zu Karim Adeyemi zuletzt.