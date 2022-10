Es ist jetzt keine Zeit für eine Politshow

Ich sage Ihnen warum! Weil das Ganze einem Kasperltheater ähnelt, immer gleich abläuft. Man glaubt, so staatsmännisch nach außen zu wirken. Aber geschätzte Politiker, Herr Mattle und Herr Dornauer: Diese Show interessiert niemanden, außer vielleicht ein paar Politredakteure, die täglich leere Seiten füllen müssen. Es braucht nun auch kein langes Herumgerede mehr. Die Probleme des Landes kennt nahezu jedes Kind, nachdem es in jüngster Zeit nichts anderes mehr zu hören bekommt, als sparen, sparen und nochmals sparen, da harte Zeiten anstehen. Lösungsansätze sind gefragt. Jetzt und nicht erst in ein paar Wochen, in denen die sogenannten „Gremien“ tagen.