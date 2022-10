Dornauer muss auf das Bürgermeisteramt verzichten

„Verfassungsrechtlich nicht vereinbar“

Doch diese Amtszeit könnte bald abrupt enden. Dann nämlich, wenn Dornauer und seine Sozialdemokraten in die Tiroler Landesregierung einziehen. Der Sellrainer wird wohl Landeshauptmannstellvertreter - und dieser Posten ist, wie Dornauer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck selbst betonte, mit dem Bürgermeisteramt verfassungsrechtlich „leider nicht vereinbar“.