Tirol: „GroKo“ will sich ein neues Image verpassen

Zehn Teams verhandeln

Man wolle in den nächsten zwei Wochen eine Koalition schmieden, die „Stabilität in der Krise und Erneuerung für Tirol“ bringt – und mit den ungeliebten Stillstands-Koalitionen von früher nichts gemein hat. Zehn Verhandlungsteams sollen ein gemeinsames Regierungsprogramm erstellen. „Wir werden den Teams aber genügend Zeit geben, sich mit den breiten Themenfeldern zu beschäftigen“, bekräftigte Dornauer, der bei einem Einzug in die Regierung auf jeden Fall sein Bürgermeisteramt in Sellrain aufgeben muss: Eine Doppelfunktion sei verfassungsrechtlich „leider nicht vorgesehen“, erklärte er auf „Krone“-Nachfrage.