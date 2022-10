Sondersitzung: Karner arbeitet ohne viel „Tamtam“

Kritik an „riesigem Verrat“ und Russland-Sanktionen

Davor hatte Kickl in seiner Anfragebegründung gegen die Regierung, speziell gegen die ÖVP, vom Leder gezogen. Diese habe in Sachen Asylobergrenzen einen „riesigen Verrat an der eigenen Bevölkerung“ begangen. Man erreiche heuer fast 70.000 Asylwerber: „Die alle kommen herein, weil Sie sich entschieden haben, unsere Grenzen nicht zu beschützen, sondern unsere Polizisten und Soldaten als Escortservice zu missbrauchen“. Sein Appell an Karner: „Verraten Sie diesmal wenigstens die Grünen und nicht die eigene Bevölkerung“.