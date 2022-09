Zahl der Asylanträge schon so hoch wie 2015

Die Serie an brandgefährlichen Konfrontationen mit den Handlangern der internationalen Schleppermafia reißt – vor allem im Burgenland - nicht ab! Sonntagfrüh kam es bei Wallern im Bezirk Neusiedl am See neuerlich zu einem dramatischen Zwischenfall: Nachdem sich der Lenker eines Mini-Vans der Anhaltung durch eine Patrouille des Bundesheers entzogen hatte, kam er im Höllentempo von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Die Bilanz: 16 Verletzte, zwei davon schwer. Für den Schlepper klickten die Handschellen.