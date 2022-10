Nach Lyman: Jetzt droht Putin das nächste Desaster

Separatistenführer hofft auf Wende durch Teilmobilmachung

Der Separatistenführer Denis Puschilin in Donezk zeigte sich im Staatsfernsehen am Montag hingegen zuversichtlich, dass sich die Lage an der Front zugunsten der Besatzer entwickeln werde. Durch die Teilmobilmachung komme neues Personal und auch neue Technik in die Kampfgebiete, sagte er. „Deshalb wird sich das Bild dessen, was an der Front passiert, ändern. In positiver Hinsicht“, sagte Puschilin nach zahlreichen Niederlagen der russischen Armee. Erfolge gebe es etwa schon jetzt im Raum Bachmut, meinte Puschilin.