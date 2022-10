Petraeus: „Wir würden Schwarzmeerflotte versenken“

Keine militärische Antwort aus Europa?

In Österreich hält man es derzeit nicht für realistisch, dass es zu solch einem Schritt Russlands kommen könnte, wie der Leiter des Militärausschusses der EU (EUMC), Robert Brieger am Sonntag ausführte. Der Einsatz taktischer Atomwaffen sei schon seit dem Kalten Krieg Teil der russischen Militärdoktrin, sagte der frühere österreichische Generalstabschef. „Ich halte den Einsatz dennoch für unwahrscheinlich, weil er unkalkulierbare Risiken mit sich bringen würde. Ich glaube eher, dass es ein Versuch Putins ist, die Öffentlichkeit im Westen zu verunsichern“, so Brieger.