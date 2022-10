Aus Nord-Stream-Pipeline tritt immer noch Gas aus

Der Austritt von Gas an den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ist - anders als erwartet - noch nicht vollständig versiegt. An der kleineren der beiden Austrittsstellen an der Nord-Stream-2-Leitung in der Wirtschaftszone des Landes soll sich die Fläche, an der Gas aus dem Wasser tritt, sogar vergrößert haben. Sie betrug etwa 30 Meter, nachdem die Küstenwache am Wochenende einen Durchmesser von 15 Meter gemeldet hatte.