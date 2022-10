Wie eine neue App pflegende Angehörige unterstützt

Professionelle Beratung

Über eine App für Handy oder Tablet kann man aktuelle Fragen stellen. Anschließend wird man mit professionellen Beratern aus den Bereichen Pflege oder Psychologie verbunden. Sie können den Pflegenden Rat, aber auch Handlungsempfehlungen in ihren Situationen geben. Entstanden ist die Initiative, die sich derzeit noch in der Pilotphase befindet, aus einem Forschungsprojekt. In diesem wurden die Bedürfnisse von Menschen untersucht, die sich um nahestehende Personen sorgen.