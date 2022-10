Home Invasion im Mölltal: Pflegerin in Räuberbande

Laut Polizei nehmen „Home Invasions“ österreichweit zu

Laut Bundeskriminalamt sind „Home Invasions“ als Raubüberfälle in Wohnungen oder Häusern definiert. Diese Coups seien vor allem in den vergangenen Jahren österreichweit angestiegen. „Die Täter legen es dabei bewusst darauf an, dass ihre Opfer ältere oder gar pflegebedürftige Personen sind, die noch zuhause leben. Tatorte werden ausgekundschaftet. In der Regel besteht zwischen den Tätern und den Opfern eine Art Beziehung, wenn etwa die Räuber von Bekannten der Überfallenen einen Tipp bekommen haben, dass dort etwas zu holen ist.“