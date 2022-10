„Übernehme ÖVP in keiner leichten Situation“

Thomas Schmid fehlte das nötige Rüstzeug

Auffällig ist, dass sich Stocker in ersten Hintergrundgesprächen ungefragt klar von Chats und Ex-Generalsekretär Thomas Schmid distanziert. Ihm habe das nötige „Rüstzeug für die Position“ gefehlt. „Manche Chats, die ich gelesen habe, sollte man, wenn man in der Funktion eines Generalsekretärs ist, in der Tonalität und in der Intension so nicht schreiben. Denn aussprechen würde man solche Nachrichten nie. Das ist vielleicht das Problem der Generation Twitter, dass manches leichter geschrieben als gesagt wird.“