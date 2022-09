„Abgehoben“: Sachslehner schimpft wieder auf Grüne

Wer im Glashaus sitzt ...

Dabei hätte sich Sachslehner besser den Spruch „Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen“ in Erinnerung rufen sollen. Denn die Partei mit dem größten Minus (9,6%) am Tiroler Wahlabend war ihre eigene Partei. Ein wenig erinnert Sachslehner mit ihrer kantigen Art mittlerweile an den verstorbenen Kärntner Landeshauptmann und Ex-FPÖ-Chef Jörg Haider. Auch dieser war einer, der die eigene Koalition im Bund (damals Schwarz-Blau) immer wieder mit flapsigen Aussagen maßregelte.