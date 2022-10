Bachler gewinnt Finale der GT World Challenge

Klaus Bachler hat am Sonntag das Finale der GT World Challenge Europe Endurance in Barcelona für sich entschieden. Der Porsche-Pilot gewann das letzte Rennen über drei Stunden in Spanien mit seinen Teamkollegen Matteo Cairoli (Italien) und Alessio Picariello (Belgien), der Wiener Mirko Bortolotti wurde in seinem Lamborghini gemeinsam mit dem Engländer Jack Aitken und dem Spanier Albert Costa Dritter.