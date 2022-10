Gottfried Leitner: Wiener Kämpferherz steht still

Zeit seines Lebens versuchte die gute Seele Leitner, das Herz für alles Wahre, Gute und Schöne zu erwärmen. Was der jetzt in seiner Wohnung am Graben verstorbene Wiener erleben und mitmachen musste, ist wertvolle Zeitgeschichte und mehr. Was Leitner auszeichnete: Aufrichtigkeit, Empathie und Mut.