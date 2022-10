Tirols Vorstoß bei EU: „Nur Pille zur Beruhigung“

Antworten liegen bereits vor

Die Fragen, die Tirol auf EU-Ebene klären will, seien bereits längst beantwortet: „Die Antworten der Fragen gibt es zum überwiegenden Teil bereits im Leitfaden der FFH-Richtlinie vom 12. Oktober 2021. Ebenso gibt es bereits Urteile aus 1987, die richtungsweisend sind bzw. auf die sich die Kommission stützt“, schreibt Brugger in einem Mail, das auch an Tirols VP-Chef Anton Mattle ergangen ist. „Somit ist das Ganze sinnlos und – noch schlimmer – reine Zeit- und Ressourcen-Verschwendung. Das ist nichts anderes als eine Beruhigungspille, die nicht wirkt.“