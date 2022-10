Grabher mit neuem Höhenflug in der Weltranglisten

Damit wird die 26-Jährige in der neuen Damen-Weltrangliste am Montag zumindest auf Position 88 gelistet sein und ihre bisherige Top-Platzierung (Nr. 97) klar übertreffen. Sollte sich Grabher im heutigen Finale (12) gegen Aliona Bolsova (Sp) durchsetzen, würde sie nicht nur ihren elften Titel auf der ITF-Tour – den dritten in der laufenden Saison – fixieren, sondern noch ein paar Ränge weiter vorne im Ranking aufscheinen.