Ein hingerichteter Hund - in einem Brunnen

Jene Person, die im Mai 2022 die fürchterliche Tat an dem achtjährigen Border-Collie-Rüden „Liam“ begangen hat, muss völlig empathielos sein: Das verletzte Tier war - an den Beinen und der Schnauze gefesselt - in den Brunnen auf einem Anwesen in Altlengbach (NÖ) geworfen worden. Wo es in der Folge qualvoll ertrunken ist.