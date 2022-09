NÖ: Strafantrag gegen Freundin des Besitzers

Die Causa hatte für Aufsehen gesorgt, für Hinweise wurden von Tierschutzorganisationen und Privatpersonen hohe Geldbeträge angeboten. Nach langer Suche ist der neun Jahre alte Border-Collie-Mischling am 21. April vom Tierbesitzer auf dessen nicht abgesperrtem Grundstück in Altlengbach (Bezirk St. Pölten) in dem sieben Meter tiefen und mit Wasser befüllten Brunnenschacht entdeckt worden.