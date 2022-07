DNA-Spuren sollen grausamen Hundemord klären

Ein grausamer Fall von Tierquälerei in Altlengbach schockte im April das Land: Border-Collie-Mix „Liam“ wurde, nachdem er ausgebüxt und von seinem Besitzer als vermisst gemeldet war, tot in einem Brunnenschacht auf dem Grundstück seines Herrchens gefunden. Die Beine waren gefesselt, die Schnauze zusammengebunden (die „Krone“ berichte). Der Hundehasser wurde bislang nicht gefunden. Die Ermittlungen laufen aber weiter auf Hochtouren, wie die Polizei versichert. Und sie könnten sogar kurz vor Abschluss stehen. Denn die Beamten setzen große Hoffnung in ein Gutachten zu den DNA-Spuren an den Fesseln, das derzeit von Spezialisten in Innsbruck erstellt wird. „Wir warten jeden Tag auf das Ergebnis“, so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Bislang wurden lediglich Spuren der Besitzer an „Liam“ und den Klebebändern gefunden.