Hund gefesselt und in Brunnenschacht geworfen: Tot

Grausamer Fall von Tierquälerei in Niederösterreich: Ein Hund, der zuvor als entlaufen gemeldet worden war, wurde in Altlengbach in einem Brunnenschacht entdeckt. Das Tier war an Vorder- und Hinterbeinen gefesselt, die Schnauze zusammengebunden. Der Border-Collie-Mix hatte keine Überlebenschance. Nun läuft die Suche nach dem Tierhasser.