Novelle entführt in die Zeit der Renaissance

„Simonettas Schatten – Eine Erzählung über die Unbelehrbarkeit des Schönen“ soll eine originelle Fusion aus Renaissance und 21. Jahrhundert sein. Die Novelle erzählt vom alten Maler Giorgio, der in Florenz lebt und eine brennende Leidenschaft für den Zeitgeist der Renaissance hat. Er sieht es als seine Aufgabe, sein Umfeld für die Kunst zu sensibilisieren. Seine Eindrücke teilt Giorgio mit seiner Muse, der sinnlichen Genoveva, die schnell in den Bann dieser Zeit gezogen wird. Eines Nachts sieht Giorgio einen ganz besonderen Schatten, der ihn an die Renaissance-Schönheit Simonetta Vespucci erinnert. Diese Inspiration öffnet Giorgio ein Tor, die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwimmt