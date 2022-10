Streit um Feldkircher Gefängnis geht weiter

Am Freitag wurde bekannt, dass die Außenstelle der Justizanstalt Feldkirch in Dornbirn geschlossen wird (die „Krone“ berichtete). Alles andere als erfreut zeigte sich Sicherheits-Landesrat Christian Gantner. Das „überraschende Vorgehen“ des Justizministeriums sei „überhaupt nicht nachvollziehbar, “ sagte er dazu. Auch die Gewerkschaft FCG hatte am Freitag scharfe Kritik geäußert, die Außenstelle sei auf Resozialisierung konzentriert gewesen, künftig gebe es nur mehr einen Verwahrvollzug. „Entgegen aller vollmundigen Ankündigungen zu Insassenbeschäftigung und Resozialisierung wird damit die einzige Institution in Vorarlberg, die tatsächlich diese Vorgaben mit Leben erfüllte, ohne viel Aufhebens zugesperrt“, so die Kritik von Justizwache-Gewerkschaftsvertreter Gerhard Stoppel.