Protest gegen Schließung von Gefängnis-Außenstelle

Insassen müssen nach Innerösterreich verlegt werden

Für Gantner ist das inakzeptabel. Das überraschende Vorgehen des Justizministeriums sei nicht nachvollziehbar: „Es kann nicht sein, dass die bestens funktionierende Außenstelle Dornbirn der Justizanstalt Feldkirch nun für immer ihre Türen schließt und die engagierte Arbeit der JustizwachebeamtInnen mit Begleitung der Häftlinge in ein geregeltes Gesellschafts- und Arbeitsleben unter die Räder kommt. Aber auch für die Angehörigen der inhaftierten Strafhäftlinge bedeutet die neue Situation eine enorme Belastung und einen zusätzlichen Aufwand, da aufgrund der Überbelegung in der Justizanstalt Feldkirch die Insassen nun vermehrt nach Innerösterreich verlegt werden müssen und sich dadurch deren nächste Besuchsmöglichkeit außer Landes befindet. Im Interesse eines modernen und effektiven Strafvollzuges ist es unumgänglich, seitens des Justizministeriums die Schließung der Außenstelle Dornbirn rasch zurückzunehmen und endlich für ausreichend Personal und adäquate Arbeitsbedingungen für die Justizwache und Häftlinge in Vorarlberg zu sorgen“, so Landesrat Gantner.