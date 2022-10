Schellhorn und das Klima vor ungewisser Zukunft

Mit 9. November steht Landesvize Heinrich vor dem Nichts. Denn an diesem Tag tritt der Grüne Landesvize zurück. Anspruch auf eine Fortzahlung hat er nicht. Seine Zeit als Anwalt liegt auch schon zu weit zurück und die Kanzlei mit einem Kollegen gibt es nicht mehr. So ist es möglich, dass Schellhorn mit 9. November sein Landtagsmandat annimmt und noch bis zur Wahl am April 2023 bleibt. „Darüber entscheide ich alleine bis zum 9. November“, so der Politiker zur „Krone“.