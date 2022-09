Gesundheitspolitik: FPÖ fordert „dringend handeln“

Dass es an allen und Ecken im Gesundheitswesen in der Steiermark brennt, habe die „Krone“ die ganze Woche aufgezeigt, heißt es am Freitag in einer Pressemitteilung vom steirischen FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Er spricht von der Personalkrise in Spitälern, Ausdünnung der Gesundheitsversorgung am Land und der Abwanderung junger Mediziner ins Ausland.