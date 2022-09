Personalkrise: Steirische Spitäler an der Kippe

Ein Brief an den Kages-Vorstand von Ärzten der Abteilung Innere Medizin des LKH Knittelfeld sorgte Anfang Juni für Wirbel: Wegen akutem Personalmangel sei eine normale Versorgung ab Herbst nicht mehr möglich, so die Kernaussage. Nun ist der Herbst ins Land gezogen und wie sich zeigt, hat sich die düstere Prognose der Mediziner leider bewahrheitet: „Ja, wir haben noch immer einen massiven Personalmangel, vor allem bei den Ärzten. Wir versuchen mit allen Kräften, das System am Laufen zu halten. Wie massiv die Einschnitte noch werden, wird sich zeigen“, sagt Georg Maringer, Betriebsratsvorsitzender am LKH Knittelfeld.