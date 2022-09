Gesundheitspolitik und ihre vielen „Helferlein“

Sowohl Koren als auch Bernd Leinich als zweiter Geschäftsführer wurden auf Vorschläge (Gesundheitsplattform/Koren, Krankenkasse/Leinich) an ihre Positionen gehievt. Die Landesregierung nickte beide Entscheidungen einstimmig ab. Auskünfte zu Verträgen und Verdienst bekommt man übrigens nicht.



An Basis gärt es gewaltig: „Graz agiert abgehoben“

Die Schaffung neuer, so genannter Primärversorgungszentren, einst als ideale Alternative für geschlossene, verkleinerte sowie überlastete Spitäler angepriesen, gehört zu den Kernaufgaben des Gesundheitsfonds. Nach Jahren des Stillstands kommt nun mit der geplanten Schaffung vier neuer Zentren endlich wieder Bewegung in die Sache. Nur: Grundlegende Fehler der Vergangenheit, wie etwa die Basis in den betroffenen Regionen nicht ernsthaft mit einzubeziehen, wiederholen sich immer und immer wieder.