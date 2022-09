Stromkunde muss jetzt 631 statt 41 Euro zahlen

Für die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer sind solche Fälle mittlerweile an der Tagesordnung. „Wir haben sehr, sehr viele Fälle“, bestätigt Ulrike Weiß, oberste Konsumentenschützerin der AK in Oberösterreich. Vor allem einst besonders günstige Verträge sind in den vergangenen Wochen bereits vielen Kunden zum finanziellen Verhängnis geworden.