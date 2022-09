Wien: 70.000 Zigaretten in Kleiderkasten versteckt

Einen überraschenden Fund haben Polizisten am Dienstagnachmittag in einer Wohnung im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus gemacht. Eigentlich wollten sie den Mieter einer sogenannten Grundversorgungskontrolle unterziehen - stattdessen stießen die Beamten jedoch auf 70.000 Zigaretten, versteckt in einem Kasten.